Stiri pe aceeasi tema

- Stripteuzele și dansatoarele exotice din Iakutsk, cel mai rece oraș de pe Pamant, au ramas fara loc de munca odata cu inchiderea tuturor localurilor de profil, scrie englishrussia.com. Citeste si: OMS dezmite teoria conform careia COVID-19 si-a pierdut din putere: Nu s-a schimbat Tinerele…

- Imagini uluitoare au fost surprinse in Rusia. O tornada violenta a facut ravagii in Belgorod, un oraș aflat la granița cu Ucraina. Luni, in doar cateva minute, vijelia a pus la pamant mai mulți copaci, a rasturnat TIR-uri și autoturisme și a luat pe sus zeci de acoperișuri. Din fericire, nu au fost…

- Pe 18 mai s-a sarbatorit Ziua Internaționala a Muzeelor și a Muzeografului, Mariana Iurcu, muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie ”Dumitru Russu-Scvorțov” din Calarași a acceptat cu ușurința sa ne povesteasca unele amanunte din viața unui muzeograf de la noi. Mii de turiști straini sau sau simpli…

- Nu e de mirare, in aceste condiții, ca o mulțime de analiști, experți, politicieni și jurnaliști incearca sa surprinda aceste schimbari și, mai ales, sa intuiasca marile transformari care vor urma. Printre cei care iși dau cu presupusul se afla și doi foști ambasadori de pe malurile Oceanului Atlantic,…

- In pofida cazurilor de cumparaturi de panica la magazinele de alimente si a ingrijorarilor cu privire la restrictiile impuse de principalii furnizori cu privire la exporturile de grau in ultimele luni, la nivel global exista prea mult grau, sustin analistii intervievati de Bloomberg. Desi…

- „Si ai plecat, mamaie… In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta… Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar. Ti-ai fi dorit o pomana cu pizza,…

- Un sondaj realizat de Centrul de Cercetare al Opiniei Publice (VTsIOM) arata ca procentul de incredere al rușilor in Putin a scazut de la 29, in februarie, la 28.3, in martie, ajungand astfel la cel mai mic nivel din ultimii 14 ani, potrivit themoscowtimes. In sondaj, numele lui Putin nu a fost precizat.…

- Superluna va fi vizibila in aceasta noapte, cand Luna va fi mai stralucitoare cu 30% decat in restul anului, a informat Mediafax.Noaptea de 7 aprilie vine cu un eveniment special. Pe cer poate fi vazuta Superluna roz. Luna va fi mai stralucitoare si va parea cu 15% mai mare decat in restul anului. Motivul?…