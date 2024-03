Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a consolidat fortele militare in nord-vestul si vestul tarii pentru a contracara ceea ce Moscova percepe drept o acumulare de forte in apropierea federatiei, transmite Reuters, citand o declaratie a ministrului apararii, Serghei Soigu. Ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, Finlanda a aderat…

- In discursul sau de joi, Vladimir Putin a subliniat planurile de inarmare ale Rusiei, alimentand temeri privind o posibila cursa inarmata și o schimbare a echilibrului de putere la nivel global. Premierul polonez a atras atenția asupra acestor declarații, insistand ca Occidentul trebuie sa fie vigilent…

- Vladimir Putin a declarat joi ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia are arme „capabile” sa loveasca teritoriile acestor țari. Țarile occidentale „trebuie sa ințeleaga ca și noi avem arme capabile sa atinga ținte pe teritoriul vostru”, a avertizat…

- Platforma X a suspendat contul vaduvei lui Alexei Navalnii. Motivul este necunoscut, noteaza Sky News, potrivit Mediafax. Mai puțin de o ora mai tarziu, X a restabilit accesul Iuliei Navalniia la platforma de socializare.Nu este clar de ce rețeaua de socializare a suspendat contul Iuliei Navalniia,…

- Vladimir Putin crede ca articolul 5 al NATO reprezinta doar „cuvinte goale”, avertizeaza serviciile de informații daneze, in contextul unei posibile incursiuni militare ruse, relateaza Nexta.Serviciul Norvegian de Informații pentru Aparare (FE) a explicat intr-un raspuns parlamentar rolul Rusiei…

- Comisia de afaceri externe a Parlamentului Turciei a votat favorabil pentru ratificarea aderarii Suediei la NATO. Este un prim pas pentru deblocarea procesului tergiversat de Erdogan vreme de peste un an, relateaza Reuters. Urmatorul pas este votul oficial din parlament, așteptat, de asemenea, sa fie…