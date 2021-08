Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea scolilor de soferi din Suceava este puternic afectata de lipsa de personal de la Serviciul de Permise si Inmatriculari Auto, asa incat cursantii trebuie sa astepte luni in sir sa le vina randul la proba practica si sunt revoltati. In aceste conditii instructorii au organizat un protest

- Accidente teribile pe munte, multe dintre ele ce ar fi putut fi evitate. Este o realitate cu care se confrunta salvamontiștii argeșeni in aceasta perioada de vara, de concedii. Una dintre principalele cauze este f...

- Din primele informații, autoturismul a lovit din spate o caruța.La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit ISU Teleorman. Echipajele operative au intervenit cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport personal și victime multiple, 6 ambulanțe SMURD și…

- Un accident rutier grav in care au fost implicate un autoturism și un atelej hipo s-a petrecut miercuri seara in localitatea Putinelu din Teleorman. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Rosu de Interventie.…

- In volumul memorialistic „Viața ca o prada”, marele scriitor Marin Preda, nascut la Siliștea-Gumești (Teleorman), nu vorbește despre Pitești, ci doar de biblioteca din Miroși, de unde lua carți cu imprumut, și de Liceul Pedagogic din Campulung, unde a vrut sa se inscrie, dar a fost… respins, pe motiv…

- Cantareata americana Britney Spears a cerut judecatorului, miercuri, sa puna capat tutelei „abuzive”, care i-a marcat viata in ultimii 13 ani si pe care a numit-o „abuziva”, si l-a denuntat pe tatal ei pentru controlul exercitat asupra vietii ei, informeaza news.ro. „Am spus intregii lumi…

- In cadrul unei audieri la un tribunal din Los Angeles, Britney Spears a declarat ca tatal ei o controleaza „100,000% si ii place sa faca asta”, cerand terminarea tutelei instituite in 2008.

- In cadrul unei audieri la un tribunal din Los Angeles, Britney Spears a declarat ca tatal ei o controleaza „100,000% si ii place sa faca asta”, cerand terminarea tutelei instituite in 2008.