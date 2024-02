Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru rolurile din The Full Monty, Shakespeare In Love sau The Best Exotic Marigold Hotel, a murit la varsta de 75 de ani. Tom Wilkinson a murit sambata, acasa, alaturi de soția și familia sa, se arata intr-un comunicat citat de BBC. Decesul sau a fost confirmat…

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului.Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici și familii disparute. In declarație se anunța ca Tal Chaimi, un locuitor de 41 de ani din Nir Yitzhak,…

- Gest disperat al unui tanar din Olt, prins cu droguri in trafic. Barbatul se afla in mașina unui amic, cand au fost trași pe dreapta, marți seara, in Slatina, pentru un control de rutina. Ca sa scape de plicul cu droguri pe care il avea la el, tanarul l-a bagat in gura, l-a mestecat și a inghițit praful…

- Un bebelus de șapte luni, diagnosticat cu rujeola, a decedat, in judetul Brasov. Conform INSP, in perioada 01.01.2023-10.12.2023, in Romania au fost notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in 29 de judete si in Municipiul Bucuresti, transmite News.ro.

- Duminica, in Retezatul Mic, un tragic incident a avut loc, soldandu-se cu decesul unui turist in varsta de 44 de ani. Evenimentul a avut loc in zona Saua Iepii, aproape de varful Piule, la o altitudine de 2.081 de metri. Se presupune ca decesul turistului a survenit din cauza unui infarct. Echipele…

- Federatia Romana de Canotaj a anuntat, sambata, decesul campionului olimpic Dimitrie Popescu, la varsta de 62 de ani, conform ziarulprofit.ro.Decesul a survenit sambata dupa-amiaza, in locuinta personala de la Busteni. In ultimele patru zile, Dimitrie Popescu a fost prezent la Campionatul National de…

- Un cunoscut cantareț brazilian a murit dupa ce a fost mușcat de fața de un paianjen veninos. Cea care și-a dat seama ca ceva este in neregula este chiar soția artistului, care a observat ca fața barbatului a inceput sa se umfle brusc. Ea a alertat imediat serviciile de urgența, iar artistul a fost dus…