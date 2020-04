Stiri pe aceeasi tema

- 72 de cadre medicale de la Spitalul Sfantul Ioan din București au intrat in izolare dupa ce a fost depistata o pacienta infectata cu noul coronavirus. Secția de Nefrologie a spitalului, unde pacienta a fost internata pentru dializa, a fost inchisa. Conducerea spitalului a decis sa testeze toți pacienții…

- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” anunta ca sapte cadre medicale au fost testate pozitiv cu coronavirus. “In concordanța cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), putem confirma ca, la acest moment, la nivelul unitații…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 17 cadre medicale și 10 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) au fost testate pozitiv pentru coronavirus, potrivit raportarii managerului instituției. Este ancheta epidemiologica la SUUB. Catalin Carstoiu, directorul unitații medicale,…

- 181 dintre cele 285 de cadre medicale raportate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2, pana marți, se regasesc in Suceava, iar 45 de cazuri in București. Știrile zilei de marți contureaza un tablou de incertitudini legate de sistemul medical romanesc, fiind anunțate demisii in mai multe spitale.…

- Un numar de 285 de cadre medicale din intreaga tara sunt infectate cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile, conform datelor The post Un numar de 285 de cadre medicale din intreaga tara sunt infectate cu noul coronavirus appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța al 26-lea deces din cauza infectarii cu virusul COVID-19 (coronavirus), in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, din județul Timiș, cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare. In data de 10.03.2020 s-a internat la Institutul de Boli Cardiovasculare…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…