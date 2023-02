Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen astronomic va face spectacol pe cer in aceasta noapte. Cometa verde va fi cel mai aproape de Pamant, la aproximativ 44 milioane de kilometri distanța, in doar cateva ore! Va putea fi vazuta cu ochiul liber.

- Puțini mai știu astazi povestea cu iz tragic a lui Fernao Lopes, soldatul portughez care a ajuns sa fie poreclit, inca din timpul vieții, drept „cel mai singuratic om de pe Pamant”. Ea a circulat insa in perioada Renașterii și a devenit sursa de inspirație in una dintre cele mai cunoscute opere literare…

Sicriul cu trupul neinsufletit al "Regelui" Pele a parasit, luni, in zori, spitalul Albert Einstein din Sao Paulo si a ajuns la stadionul Vila Belmiro din Santos, unde va fi tinut un priveghi de 24 de ore pana la inmormantarea de marti.

- Brazilia a fost eliminata din sferturile Campionatului Mondial de Croația, 2-4 la penalty-uri. La intoarcerea in țara natala, Neymar a dat o petrecere „uriașa” in casa surorii sale. A trecut o saptamana de la eliminarea Braziliei la Mondial, iar Neymar se pare ca a trecut peste tristețea de la finalul…

- Mexicul a reluat luni traditia comemorarilor dedicate Fecioarei din Guadalupe, intrerupta in 2020. Evenimentul a atras de duminica aproximativ 11 milioane de credinciosi, potrivit datelor oficiale mexicane, informeaza AFP, citata de Agerpres. Strazile din capitala Ciudad de Mexico sunt ințesate de oameni.…

- Pele a fost spitalizat din nou la Sao Paulo. Medicii su spus ca situația acestuia este „ingrijoratoare”. Fostul fotbalist a aparut la spital insoțit de soție, in stare de confuzie, cu tumefacție generalizata și insuficiența cardiaca decompensata.

Selectionatele Braziliei si Elvetiei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc luni seara, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Poliția l-a reținut pe suspectul in cazul atacului comis la cateva școli, soldat cu trei morți și mai mulți raniți in orașul Aracruz din Espirito Santo, a anunțat guvernul local intr-un comunicat. Potrivit guvernatorului statului, suspectul in cazul atacului este un minor, fost elev al uneia dintre…