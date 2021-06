Străzi și curți inundate în Galați Strazi și curți inundate in Galați Foto: Maria Mandița Pompierii din Galați acționeaza în doua cartiere ale municipiului unde sunt inundate zeci de strazi, dar și curti, gospodarii și anexe gospodarești. Tot din cauza ploii s-au produse avarii la sistemul de furnizare a energiei electrice. Pompierii ISU Galati actioneaza în prezent în cartierele Valea Orașului și Barboși, în total fiind inundate zeci de strazi, dar și curți, gospodarii și anexe gospodarești. Tot din cauza ploii s-a produs o avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro ISU Galatiîn prezent în cartierele Valea Orașului și Barboși, în total fiindzeci de strazi, dar și curți, gospodarii și anexe gospodarești. Tot din cauza ploii s-a produs ola sistemul de furnizare a energiei electrice…

