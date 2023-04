Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul outdoor din Capitala „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”, care va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie, revine cu un nou sezon ce incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. In premiera, se inchid și pistel

- Evenimentul in aer liber din Capitala "Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana", revine. Acesta va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie 2023. Mai exact, un nou sezon va incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. Anul acesta, in premiera, se vor inchide și pistele de biciclete.

- Evenimentul outdoor din Capitala „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”, care va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie, revine cu un nou sezon ce incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. In premiera, se inchid și pistele de biciclete.Evenimentul propune bucurestenilor…

- Din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie strazile din centrul orasului vor deveni zone exclusiv pietonale si vor gazdui numeroase evenimente artistice si educationale, realizate in colaborare cu teatre, institutii culturale, operatori independenti si artisti.Potrivit edilului general al Capitalei, in primul…

- Zeci de strazi și bulevarde se inchid duminica, in prima parte a zilei, in București, unde are loc semi maraton. Primele restricții intra in vigoare chiar de la aceasta ora, pe bulevardul Constantin Prezan, informeaza Rador.Intrecerea sportiva se va desfașura pe traseul soseaua Kiseleff-Piața Presei…

- Farmaciile, centrele comerciale, magazinele și anumite instituții au programul modificat de sarbatorile pascale. Multe farmacii vor avea programul redus in perioada celor trei zile de Paște, 16, 17 și 18 aprilie. Sunt și farmacii cu program non-stop in țara și in București. Una dintre cele mai populare…

- Continue reading Raport: Crestere cu peste 20% a numarului de proiecte pentru constructia de spatii verzi si pietonale, derulate in Romania in ultimul an. Cele mai multe investitii in spatii verzi sunt in Cluj, Bihor, Timis, Constanta si Bucuresti at Info real.

- Cornel Palade și Romica Țociu, unul dintre cele mai indragite cupluri de actori romani de divertisment din toate timpurile, se intorc pe scena Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, din București. Cel mai probabil, marele eveniment ar putea avea loc chiar in primavara. Romica Țociu ne-a vorbit, in…