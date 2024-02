Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA din Brasov au descins la Prefectura Covasna, unde investigheaza achizitiile facute dupa anul 2021, dar și la locuința prefectului Raduly Istvan. In acest caz mai este vizata și retrocedarea unui imobil. In cadrul anchetei, procurorii au ridicat mai multe documente si inscrisuri. ”Autoritatile…

- A doua zis de la Australian Open a adus și prima mare surpriza. Cehoaica Marketa Vondrousova (24 de ani, 7 WTA) a fost eliminata in turul 1 de ucraineanca Dayana Yastremska (23 de ani, 93 WTA), scor 1-6, 2-6. Australian Open 2024, primul turneu de Grand Slam al anului, se joaca intre 14 și 28 ianuarie.…

- Pe langa intervențiile de reparații, zugraveli, dotari cu cele necesare, cei de la Acasa in Banat au pus la dispoziția nevoiașilor veritabile locuințe, realizate din containere. Totul a inceput in 2019.

- Un autocar inmatriculat in Republica Moldova a derapat si a ramas blocat in sant, marti, dimineata, pe DE 581, la intrarea in localitatea Tarzii. O gravida din comuna Pogana a nascut la domiciliu, in noaptea de luni spre marti, asistata de un cadru medical al Serviciului de Ambulanta Judțean.

- La data de 4 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au desfasurat o actiune pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor desfasurate, au fost depistati doi minori, de 13 ani, respectiv 15 ani, dati in cautare din…

- Pariurile in Formula 1 reprezinta o dimensiune interesanta și captivanta a acestei competiții motorsportive. Pe langa aspectul sportiv și tehnologic, pariorii gasesc in aceasta arena o oportunitate de a-și testa cunoștințele, de a-și valorifica intuiția și de a se bucura de evenimente cu o gama variata…

- Echipa engleza Brighton a invins joi seara, pe teren propriu, scor 4-2, formatia londoneza Tottenham, intr-un meci din etapa a 19-a din Premier League. Gazdele au condus cu 4-0, informeaza news.ro.Brighton, echipa antrenata de italianul Roberto de Zerbi, a avut o prima repriza excelenta si a condus…

- Macaulay Culkin, chipul rautacios, dar vulnerabil, din spatele lui Kevin McAllister in filmul de succes „Singur acasa”, a intrat in randul figurilor imortalizate de la Hollywood, deoarece a primit o stea pe celebrul bulevard Hollywood Walk of Fame. Calatoria lui Culkin a inceput la frageda varsta de…