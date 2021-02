Romania ia exemplul Suediei și aduce in linia intai inca doua categorii de medici. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 din Romania, a anunțat ca medicii stomatologi și dermatologi ar putea fi folosiți in campania de imunizare. Aceasta inseamna ca și aceste doua categorii de medici vor ar putea fi utilizați in […] The post Stomatologii și dermatologii, cooptați in campania de vaccinare, dupa modelul suedez appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .