- Stocurile de gaze ale Europei se afla la cel mai redus nivel din cel putin 10 ani, inaintea sezonului de iarna, amplificand riscul unor noi cresteri ale preturilor care se afla deja la niveluri record, transmite Reuters. In tarile europene si Marea Britanie combinate, centrele de stocare sunt…

- Criza energetica a Europei a forțat un important producator de ingrașaminte sa opreasca doua uzine britanice, primul semn ca o creștere record a prețurilor la gaz și electricitate amenința sa incetineasca redresarea economica a regiunii. CF Industries Holdings Inc. a anunțat ca oprește operațiunile…

- Prețurile gazelor naturale ar putea ajunge la niveluri record in aceasta iarna, in condițiile in care temperaturile ridicate din emisfera nordica duc la scaderea stocurilor pe piețele cheie, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Prețurile gazelor naturale din Olanda, de referința in nord-vestul…

- RyanAir iși extinde operațiunile de la Aeroportul Internațional Sibiu și anunta lansarea a inca doua noi rute care vor conecta direct Sibiul cu Milano Malpensa, Italia incepand cu 31 octombrie și Liverpool, Marea Britanie incepand cu 1 noiembrie a.c.

- De la 5 august, intrarea in restauante, stadioane, muzee, teatre, cinematografe, centre de expoziții, piscine va fi permisa in Italia numai dupa prezentarea certificatului verde care sa ateste vaccinarea anti-COVID sau un test negativ, a anunțat joi premierul italian, Mario Draghi, care i-a indemnat…

- Montarea celor mai potrivite anvelope pe mașina reprezinta o operațiune cruciala in ceea ce privește siguranța celui aflat la volan și a celorlalți pasageri, precum și in ceea ce privește confortul de a conduce in condiții meteorologice și de drum diferite. Anvelopele sunt singurele elemente care sunt…

- Romania se situeaza pe locul trei in Europa in ceea ce priveste efectuarea de plati contactless in mijloacele de transport in comun, dupa Marea Britanie si Polonia, a declarat, joi, directorul general al VISA pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, Catalin Cretu, intr-o conferinta de presa.…