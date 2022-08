Stiri pe aceeasi tema

- Daca in ultimii ani cariera lui Johnny Depp era intr-un declin total, din cauza problemelor pe care le-a avut cu Amber Heard, dupa ce a caștigat procesul cu aceasta, actorul este din nou pe val.

- Amber Heard spune, dupa ce a pierdut procesul cu fostul soț Johnny Depp, ca procesul nu a fost corect, pentru ca a avut parte de o mediatizare negativa in social media, insa ințelege de ce juriul a dat verdict favorabil actorului

- Rezultatul procesului de defaimare a lui Johnny Depp a dat peste cap o parte din jurisprudenta celebritatilor – faptul ca este mai usor pentru un VIP sa castige o plangere pentru defaimare in Regatul Unit decat in Statele Unite, scrie publicatia enews.com.ng. Motivul, potrivit expertilor in drept, s-ar…

- Amber Heard a pierdut procesul impotriva fostului sau soț, Johnny Depp, insa nu ii poate plati acestuia despagubiri de peste 10 milioane de dolari, așa cum cere verdictul pronunțat miercuri, a declarat avocata actritei, care anunța ca va face recurs.

- Celebrul actor Johnny Depp a caștigat in aceasta seara procesul de defaimare impotriva fostei sale soții, Amber Heard, dupa ce un juriu a constatat ca aceasta a mințit spunand ca Johnny Depp a abuzat-o pe parcursul relației lor amoroase. Iata ce au transmis judecatorii și cum a reacționat actorul!

- Procesul dintre Johnny Depp si Amber Heard se apropie de final. Juriul a inceput deliberarile dupa ce ambele vedete au depus marturiile finale. Actorul sustine ca singurul agresor din casa lor a fost sotia lui, iar cariera sa avut enorm de suferit. In tot