Stiri pe aceeasi tema

- Parinții unui adolescent care a suferit un atac de apoplexie in timp ce discuta online i-au mulțumit prietenei acestuia care a sunat la serviciile de urgența din Marea Britanie deși ea se afla in Texas, Statele Unite.Aidan Jackson, in varsta de 17 ani, vorbea online cu unjucator american, cand a suferit…

- Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD s-au deplasat pe strada Laminoristilor din Galati pentru a interveni la stingerea unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera.

- Fetița sta in picioare pe o zona cu iarba uscata, iar la prima vedere pare ca are picioarele nenatural de lungi, fiind chiar supecta de rahitism. Postarile cu aceasta imagine au adunat zeci de mii de comentarii, iar majoritatea au recunoscut ca și-au dat seama de ce apare de fapt in imagine, abia…

- Joi dimineata, o copila de 12 ani, din localitatea Barbatesti, judetul Valcea, a murit din cauza monoxidului de carbon emanat de soba din dormitor. Primele semne se manifestasera inca de miercuri seara, cand fratiorului mai mic i s-a facut rau si a inceput sa verse. Parintii au chemat salvarea, dar…

- Acum, dupa ce Anastasia a stat cinci zile în coma, familia are nevoie de sprijin pentru tratamentele recomandate fetiței sa-și revina. Medicamentele nu se gasesc la noi în țara, iar recuperarea este costisitoare. Parinții fetiței spera însa din tot sufletul ca vor primi ajutor,…

- Incendiu in orasul Ribnita. Intr-un apartament de pe strada Miciurin s-a aprins o canapea. O fetita de trei ani a fost acea care a observat flacarile si l-a alertat pe strabunicul sau, informeaza ТСВ Приднестровье.Copilul a fost scos de catre vecini prin geam.

- Tragedie fara margini intr-o familie din Bihor! Doi tineri, parintii unei fetite de aproape trei ani, au murit dupa ce masina lor a fost lovita in plin de un sofer vitezoman. Ionut si Corina n-au mai avut nicio sansa. Fetita lor a fost dusa la spital cu un elicopter SMURD, fiind in stare grava.

- Responsabilitatea fața de fetița de 12 ani era mare. Ea sta la o cunoștința a parinților sai. Ana-Maria a fost cautata de echipaje de Investigații Criminale, agenți de poliție, jandarmi și voluntari. A fost gasita intr-o scara de bloc, sambata dimineața. Poate deznodamantul a fost unul fericit,…