Premii pentru elevii brediceniști, la olimpiadele școlare

Elevii Liceului Teoretic ,,Coriolan Brediceanu” din Lugoj s-au clasat, an de an, pe locuri fruntașe la olimpiadele școlare. Anul acesta, la Olimpiada de Limba română, desfășurată sub genericul ,,Lectura ca abilitate de viata”, elevii brediceniști au obținut rezultate remarcabile: eleva… [citeste mai departe]