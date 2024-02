Stiri pe aceeasi tema

- Un satelit scapat de sub control se indreapta spre Pamant și va intra in atmosfera miercuri. Specialiștii cred ca riscurile privind producerea unui incident grav sunt destul de mici. Satelitul scapat de sub control se va prabuși la aproape 30 de ani de la lansare, conform Mediafax.Satelitul,…

- Un asteroid de dimensiunea unui zgarie-nori va trece vineri pe langa Pamant. Oamenii de știința spun ca are un diametru cuprins intre 210 și 480 de metri, potrivit The Guardian. Experții spun ca asteroidul se va afla la o distanța de 2,7 milioane de kilometri de Terra și ca nu ar trebui sa ne facem…

- De mii de ani, Luna a inspirat omenirea de la distanța, dar stralucitorul far in cerul nopții de pe Pamant – aflat la mai mult de 200.000 de mile (321.868 de kilometri) distanța – a ramas inaccesibil. Toate acestea s-au schimbat la 13 septembrie 1959, cand sonda fara echipaj Luna 2 a fost lansata de…

- Un modul de aselenizare al unei companii americane, care a suferit o scurgere de combustibil, se indreapta in prezent spre Pamant si va arde probabil in atmosfera, a anuntat start-upul Astrobotic.

- Bordea a spus ca face shopping impulsiv, dupa ce a fost parasit de Livia pentru amicul lui Spike. ”Craciunul a fost absolut fantastic, am alergat, am citit, am mancat quinoa cu avocado și bucați de paine. Revelionul, m-am facut manga, pur și simplu n-am mai știut de mine, nici acum nu m-am trezit.Eu…

- Agenția spațiala americana a testat recent o tehnologie de ultima ora - un sistem de comunicare prin laser - intr-un mod inedit. NASA a transmis un videoclip cu o pisica cu ajutorul unei sonde spațiale aflata la 30 de milioane de kilometri distanta de Terra.

- Descoperirile unei echipe de cercetatori romani cu privire la cel mai mare lac care a existat vreodata au caștigat un loc in Cartea Recordurilor. Echipa formata din cercetatori ai institutului GeoEcoMar și ai Universitații din București a descoperit proporțiile imense ale celui mai mare lac din istoria…