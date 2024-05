Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran iubește din nou și pare sa fie mai fericita ca niciodata. In cadrul unei intervenții telefonice in emisiunea Știrile Antena Stars, vedeta a vorbit despre barbatul care o face sa uite de tot chinul prin care a trecut cu tatal fetiței sale, Alex Dobrescu.

- De cateva zile bune, Emilia Ghinescu traiește in teroare! Artista primește zeci de apeluri in miez de noapte și vrea sa ceara ajutorul oamenilor legii. Interpreta de folclor a facut primele declarații despre situația cu care se confrunta in prezent.

- Șoc in lumea showbizului romanesc! Dupa doar doua luni de la casatorie, cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Anunțul a fost facut chiar de catre soția actorului, care a dezvaluit de ce au ajuns la aceasta decizie, dar și ce se intampla cu copilul pe care il au impreuna. Divorț surprinzator…

- Pepe și Yasmine Pascu sunt impreuna de cațiva ani, au un fiu impreuna și au decis sa devina o familie și in fața lui Dumnezeu. Cei doi se pregatesc deja de cununia religioasa, eveniment care va avea loc intr-o zi cu o semnificație aparte pentru artist și soția lui.

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- Vlad Pascu a vorbit pentru prima data de la tragedia care a socat intreaga tara si recunoaste ca ii pare rau, ca ar vrea sa dea timpul inapoi si ca isi asuma faptele. Dupa mai bine de jumatate de an de inchisoare, șoferul care a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri vorbește […] The post VIDEO.…

- George Nicolescu, artistul care s-a nascut orb, a murit astazi, la 74 de ani. Soția lui i-a fost, de departe, cel mai important sprijin in lupta cu boala. Cantarețul a fost operat vinerea trecuta și trebuia sa fie externat ieri, dar starea lui s-a agravat, atunci cand a fost dus la terapie intensiva.