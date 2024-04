Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy a inceput, de cateva luni bune, o alta viața in Dubai. A decis sa faca aceasta schimbare de ziua lui de naștere, spunand ca este pregatit pentru un nou capitol. Chiar și așa, se pare ca trecutul nu ii da pace inca.

- Sanda Landoși a ajuns la frumoasa varsta de 54 de ani și se bucura de o familie frumoasa. Cei doi copii ai celebrei artiste primesc cea mai buna educație. Ce studii au și ce planuri au de viitor, aflați in randurile urmatoare. Ce studii au copiii Sandei Ladoși Sanda Ladoși se mandrește cu cei doi copii…

- Gabi Badalau nu se lasa și vrea sa acționeze pe cale legala, dupa ce fosta soție i-a adus mai mult acuzații grave. Afaceristul crede ca baieților le-ar fi mai bine langa el, de aceea, nu exclude varianta de a ajunge in instanța.

- Ionița de la Clejani a facut noi dezvaluiri despre cei doi copii ai sai, dupa ce in ultima perioada au disparut din lumina reflectoarelor din cauza problemelor cu care s-au confruntat. Fulgy s-a mutat in Dubai sa studieze, in timp ce Margherita are planuri de afaceri.Apele s-au liniștit in familia Clejanilor,…

- In ultimii ani, Fulgy, fiul Clejanilor, s-a confruntat cu mai multe probleme cu lege ce l-au dus pe tanarul de 26 de ani in fața judecatorilor. Cu toate ca aceste probleme n-au terminat și inca mai e așteptat in fața magistraților, el a luat o hotarare importanta și a decis sa inceapa o noua viața.…

- Dupa ce a stat mai bine de un an in arest la domiciliu, de cateva luni bune Dani Mocanu este liber, caci masura a fost inlocuita cu cea a controlui judiciar. Totuși, iata ca manelistul a fost la un pas a de fi din nou privat de libertate, asta dupa ce autoritațile au cerut sa-i fie aplicata o alta masura…