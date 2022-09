Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 5 septembrie, ora 11.45. Canalul de comunicare aproape oficial al politicienilor nemțeni, Facebook, inregistreaza (sau nu) reacții ale acestora privind deschiderea noului an școlar. George Lazar, PNL. Pornind de la faptul ca fata sa, Natalia, merge in clasa a III-a, liderul liberal transmite un…

- Șeful Executivului a declarat luni, 5 septembrie, la Craiova, ca deși situația cazurilor COVID din prezent nu arata ca s-ar putea reveni la predarea online, autoritațile trebuie sa fie pregatite pentru orice situație.„Am discutat acest subiect atunci cand s-au desfasurat analizele, inainte de inceperea…

- Cei care vor sa doneze haine, incaltaminte, rechizite si echipamente IT&C pentru copiii din medii defavorizate sunt asteptati incepand de vineri la centrul de colectare amenajat in parcarea exterioara a Baneasa Shopping City, actiunea fiind derulata in cadrul celei de a doua editii a campaniei…

- Deputatul Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi, a propus, sambata, in cadrul Forumului Educatiei, ca "Istoria comunismului in Romania" sa devina disciplina obligatorie pentru liceu prin noua Lege a Educatiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Alianta pentru Turism anunta ca a luat act de adoptarea de catre Guvernul Romaniei a legislatiei care reglementeaza o zona esentiala a turismului si anume Organizatiile de Management a Destinatiei si atrage atentia asupra faptului ca acest pas este insuficient, in lipsa unor reglementari clare si…

- Mai mult de jumatate dintre podurile rutiere aflate in administrarea CNAIR necesita lucrari de reabilitare sau de inlocuire a unor elemente, iar 53 sunt in cea mai avansata stare de degradare, ceea ce implica inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta, acestea fiind insa monitorzate permanent,…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, cere demiterea lui Ionel Arsene din functia de presedinte al PSD Neamt, apreciind ca autosuspendarea reprezinta "prea putin". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Proiectul Fii avocat in scoala ta va fi organizat si in urmatorul an scolar, in urma semnarii, joi, la Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, a unui protocol in acest sens de catre ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Traian Briciu.Am…