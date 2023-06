Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii de inchiriat sunt noul fenomen pe piata muncii din Romania. Patronii iau personal in leasing de la agentii specializate, cel mai des pentru perioade scurte sau bine delimitate. Firmele de leasing pentru angajati exista de peste doua decenii la noi, dar au inceput sa aiba mai multi clienti…

- Firmele vor putea obtine credit in valoare minima de 500 milioane de lei pentru digitalizarea proceselor de productie si innoirea tehnologiilor cu unele verzi, prin intermediul unui program de accelerare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…

- Ziua Europei, sarbatoarea anuala a pacii și unitații in Europa, va fi marcata și anul acesta, la Targoviște, data de 9 Mai fiind o zi importanta pentru Uniunea Europeana, constituita in 1954 și, in egala masura, și pentru Romania, care din 2007 este membra cu drepturi depline. Astfel, astazi, 9 mai,…

- Piața muncii din Europa și, implicit din Romania, raporteaza anual pierderi datorita muncii la negru. Raportul de anul trecut, realizat de Autoritatea Europeana in domeniul Muncii publica o statistica alarmanta, conform careia peste 6,8 milioane de lucratori casnici nu figurau oficial in documente,…

- Facultate de doi ani pentru aproape orice domeniu. Este una din noutațile introduse in Legile Educației dezbatute joi de Comisia de specialitate din Parlament. Astfel, in afara de medicina, drept și arhitectura, toate facultațile ar putea oferi programe de doi ani pentru anumite specializari rapide.

- Totodata, PSD considera ca Romania trebuie sa fie in continuare alaturi de Ucraina și sa asigure tranzitul cerealelor din aceasta țara catre state terțe din Uniunea Europeana și catre rutele comerciale din Marea Neagra, se spune intr-un comunicat al formațiunii politice.

- Romania nu ar fi prima țara europeana care a luat aceasta decizie, Polonia blocand importul de cereale din Ucraina.”PSD solicita Ministerului Afacerilor Externe sa initieze discutii diplomatice cu autoritatile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piata romaneasca, dupa…

- Am auzit, in ultimii ani, discutandu-se intens despre piața muncii. Este o zona a economiei care influențeaza in mod direct nu numai creșterea economica, un indicator macro, ci, și economia reala. Piața muncii este un reper semnificativ pentru toate sectoarele. De altfel, nu de puține ori, am auzit…