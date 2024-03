Stiri pe aceeasi tema

- „Andrei, Cristian, Antonio, Codrin sunt doar cativa dintre tinerii cu care m-am intalnit azi si care mi-au povestit de ce au ales sa invete o meserie. Adevarul este ca piata muncii din Romania are mare nevoie de tineri precum ei, care sa fie specializati in profesii care ajung sa fie mult mai bine platite…

- Romania se confrunta cu multiple provocari de ordin demografic, care vor impacta major piața muncii in urmatorii 10 ani: populația țarii imbatranește, tinerii activi sunt din ce in ce mai puțini pe piața muncii, iar cererea pentru forța de munca inalt calificata continua sa creasca, in condițiile unei…

- In contextul economic și social actual al Romaniei, piața muncii parcurge transformari rapide, pentru a se adapta la noile cerințe globale și tehnologice. Ofertele pentru joburi bine platite nu au fost niciodata mai diverse – de la locuri de munca pentru șoferi categoria D și pana la specialiști in…

- Salariul mediu net pentru joburile cu jumatate de norma este de 3.000 de lei pe luna, la nivel national, aceasta medie incluzand toate domeniile si nivelurile de experienta, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs.ro. Conform unui comunicat remis miercuri AGERPRES, impartite pe…

- Datele Institutului Național de Statistica arata ca din ce in ce mai puțini tineri se afla pe piața muncii din Romania, numarul tinerilor care muncesc fiind in scadere. La polul opus se afla persoanele de peste 50 de ani, tot mai prezente pe piața muncii. In prima jumatate a anului 2023 numarul tinerilor…

- Datele Institutului Național de Statistica arata ca din ce in ce mai puțini tineri se afla pe piața muncii din Romania, numarul tinerilor care muncesc fiind in scadere. La polul opus se afla persoanele de peste 50 de ani, tot mai prezente pe piața muncii. In prima jumatate a anului 2023 numarul…

- 2023 a inceput promițator pe piața muncii din Romania, daca ne raportam la volumele de recrutare, dar și la diversitatea pozițiilor vacante pe care angajatorii le puneau la dispoziție, in varii industrii. Insa pe masura ce au inaintat in an,...

- Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, și deputatul PSD Dan Constantin Șlincu au fost opriți, sambata,16 decembrie, la vama Sculeni, de polițiștii de frontiera, intr-un Audi A6, fabricat in 2009, care figura ca furat.Libertatea a obținut primele imagini cu mașina confiscata de Poliția de frontiera…