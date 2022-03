Regizorul Steven Spielberg și-a vandut iahtul denumit Seven Seas, care are o lungime de peste 85 de metri. Prețul a fost ținut la secret, dar a fost dezvaluit pana la urma. Yachtul lui Steven Spielber a fost vandut cu 131 milioane de euro (a151 milioane de dolari), potrivit firmei Merle Wood & Associates, citate de mansionglobal.com. Iahtul de lux, construit in 2010 de compania Oceanco in Țarile de Jos și proiectat de firma italiana Nuvolari Lenard, poate gazdui pana la 20 de oaspeți in cele noua cabine ale sale, precum și 28 de membri ai echipajului. Seven Seasa fost vazut cel mai recent navigand…