Steve Michael este noul rector de la Universitatea Danubius din Galați. Cine este Steve Michael este noul rector de la Universitatea Danubius din Galați. Pe numele complet Steve O. Michael, a fost numit in funcția de Rector și Director Executiv, in urma recomandarilor Consiliului de Administrație al Universitații Danubius și Senatului Universitații, ulterior a aprobarii Ministerului Educației din Romania. „Il cunoaștem pe Dr. Steve O. Michael de peste 15 ani, timp in care s-a implicat in Universitate in calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, oferind training anual cadrelor didactice si personalului administrativ. Este personalitatea care a adus studenți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

