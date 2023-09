Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Pluta, directorul adjunct al ASSMB (Administrația Spitalelor din București) reținut luni de DNA pentru luare de mita, ii propusese șefei sale, Oana Sivache, sa imparta mita de sute de mii de euro pe care o incasa, releva stenograme cu interceptari din dosarul penal. Pluta i-a oferit directoarei…

- Procurorii DNA efectueaza, luni dimineața, percheziții la Administrația Spitalelor din București. Sunt vizate persoane din conducerea instituției, iar procurorii au informații ca acestea ar fi primit sume uriașe drept mita. Directorul general adjunct al instituției ar fi luat mita in doua tranșe, evaluate…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…

- Marin Anton, liberalul care a susținut proiectul de lege al PSD privind amnistia, ramane cu sechestru pe avere in asteptarea deciziei definitive a Curții de Apel București din dosarul in care a fost condamnat pe fond la 5 ani de pușcarie pentru o șpaga de 5,3 milioane de euro. Pe data de 5 septembrie…

- Parinții Robertei, tanara ucisa in tragicul accident de la 2 Mai, au fost chemați miercuri la sediul Brigazii Rutiere din București. Dupa audieri, cei doi au spus ca sunt increzatori ca autoritațile iși vor face treaba. „In sfarșit, ancheta a intrat in linie dreapta”, a afirmat tatal fetei decedate. …

- Trei indivizi sunt suspectați ca au dat atacuri in București de unde au furat peste 190.000 de euro din mai multe mașini parcate. Mai multe percheziții au avut loc, luni dimineața in Capitala, dar și in județul Ilfov. Cea mai mare captura a hoților a fost de 180.000 de euro, bani lasați de proprietar…

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac fara precedent la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa ce sute de mii de bucureșteni au ramas fara apa calda. „Mi se pare inuman și degradant, asta la 3 ani dupa ce domnul primar a promis revoluția apei calde in București”, a spus Ciolacu. Premierul…

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…