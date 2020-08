STENOGRAME Au inceput jocurile de culise pentru sefia clanului Duduianu. Cum functioneaza fabrica de facut bani negri a interlopilor: „Vin acolo si te tai”

Stiri pe aceeasi tema

- Fratele defunctului Emi Pian le-a transmis apropiaților, prin intermediul unui filmuleț realizat in ziua morții liderului Duduienilor, ca cei care au ceva de spus sa o faca fața in fața, iar nu prin intermediul rețelelor sociale. Mai mult, Ciprian Pian a ținut sa precizeze ca atat el, cat și frații…

- Vasile Duduianu, zis Gratian Pian, si Laurentiu Duduianu, zis Ciprian Pian, au fost arestati pentru 30 de zile, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor, informeaza Agerpres.Tribunalul Bucuresti a dispus, joi, arestarea pentru 30 de zile a fratilor interlopului Emi Pian, Ciprian si Gratian,…

- "Mascații" au descins, in aceasta dimineața, la vila din Rahova a lui Emi Pian, ucis pe data de 4 august, au informat Antena3 și Digi24.Polițiștii de la trupele speciale au descins in mai multe locuri din București și Ilfov in dosarul deschis dupa moartea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, a informat…

- Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost condus pe ultimul drum de familie si prieteni. Pentru a evita aglomeratia, familia a devansat ora inmormantarii lui Emi Pian. Duminica dimineata a fost oficiata slujba religioasa la Biserica Sfanta Parascheva din cartierul Rahova, iar in jurul orei 11 cortegiul…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Emi Pian, liderul clanului Duduienilor, a fost depus duminica dimineata la capela Bisericii Sfanta Parascheva. Pe tot drumul de la locuinta interlopului pana la biserica, cortegiul funerar a fost insotit de politisti si jandarmi. Aproximativ…

- Marcel Ciolacu s-a lansat, vineri seara, intr-o serie de atacuri la adresa Guvernului Ludovic Orban! Liderul PSD ii acuza pe unii membri ai instituției, printre care secretarul general adjunct, Cristi Barbu, și ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, de constituirea unui grup infracțional organizat, dupa…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat, marti, in contextul morții lui Emi Pian, ca toate retelele de interlopi sunt monitorizate, iar cel care este banuit ca a comis crima este sub paza, potrivit Romania TV."Este foarte grav si, asa cum ati vazut, seful Politiei Capitalei si cel de la SIAS si…

- Bianca Pop a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, insoțita de o fotografie cu Emi Pian. Cum arata vaduva lui Emi Pian. Imagine de la nunta cu 600 de invitati a celor doi FOTO "Nu pot sa cred așa ceva! A murit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei... Emi Pian, Florin…