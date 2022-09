Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat vineri ca bombardarea centralei atomice Zaporojie de catre Ucraina creste riscul unei catastrofe nucleare in Europa și a respins afirmațiile Kievului și Occidentului conform carora Rusia a desfașurat armament greu la centrala, scrie Reuters . Șoigu…

- Compania Twitter testeaza mult asteptatul buton de editare a mesajelor, o functie care va fi oferita utilizatorilor serviciului sau cu plata in saptamanile viitoare, au anuntat joi reprezentantii acestei retele de socializare, informeaza Reuters. De mai multi ani, utilizatorii retelei Twitter au cerut…

- Dezvoltatorii si producatorii de gaze naturale lichefiate (GNL) din America de Nord au incheiat in acest an acorduri pentru vanzarea a 48 de milioane de tone de GNL, iar in cele din urma vor mari exporturile cu 60% fata de nivelurile actuale, desi o mare parte din productie ramane la ani distanta,…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sau, inclusiv Rusia, asociere cunoscuta sub numele de OPEC+, se intrunesc miercuri pentru a discuta despre volumul productiei. Doua dintr-un total de opt surse au spus ca va fi discutata o crestere modesta a productiei. Restul au apreciat…

- Gigantul american PepsiCo Inc. a inceput un acord strategic cu Aqua Carpatica, apa de izvor romaneasca premium, prin care PepsiCo va detine 20- din actiunile Aqua Carpatica. Conform acordului, PepsiCo va avea drepturi de a distribui apa de izvor in Romania si in Polonia, cu oportunitati de extindere…

- Comisia Europeana a aprobat comercializarea vaccinului Imvanex ca protecție impotriva variolei maimuței, așa cum a recomandat saptamana trecuta Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA). Aprobarea pentru compania daneza Bavarian Nordic, care produce vaccinul, vine la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala…

- Lucratorii grevisti ai aeroportului din Paris vor organiza o noua greva in principalul hub international al capitalei franceze, in perioada 8-10 iulie, pentru a-si promova revendicarile salariale. Ei anunța astfelinca o perturbare a calatoriilo din sezonul de vara, transmite Reuters. Personalul de la…