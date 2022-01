Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2022 a Consumer Electronics Show (CES) se deschide saptamana aceasta la Las Vegas, pe fondul unei pandemii care a avantat industria, dar arunca o umbra asupra celui mai faimos spectacol anual de electronice de larg consum. Amazon, Microsoft, Google, Intel, BMW, General Motors… O mulțime de…

- Gigantul american de software a adaugat ca va continua sa participe la CES de la distanta, potrivit unei declaratii trimise prin e-mail. The Verge a fost prima companie care a anuntat vineri ca Microsoft nu va participa fizic la CES. Alte cateva companii, inclusiv producatorul american de automobile…

- Anul 2021 a fost anul crizei semiconductorilor, care a afectat puternic industria auto, iar giganți precum Ford, General Motors, Renault sau Toyota au oprit producția din cauza penuriei generalizate de cipuri. In același timp, insa, un alt fenomen a avut loc: creșterea masiva in popularitate și in vanzari…

- TikTok urca pe locul intii in topul celor mai vizitate domenii web. Platforma reușește sa-i detroneze pe Google si Facebook și sparge lista Cloudflare. Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon. Acum, toate acestea au…

- Noi date arata ca Tencent Holdings și Alibaba Group au ieșit din topul celor mai valoroase 10 companii din lume în funcție de capitalizarea de piața, lasând China fara nicio companie pe lista, anunța Nikkei Asia.La sfârșitul lui 2020 gigantul tech Tencent era pe a șaptea poziție…

- Autoritațile de la Roma au amendat joi, 9 decembrie, Amazon cu suma de 1,13 miliarde de dolari pentru ca abuzeaza de pozitia dominanta detinuta pe piata, aceasta fiind una dintre cele mai mari amenzi impuse unei companii americane de tehnologie in Europ.Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate”…

- Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) a intocmit un raport cu numarul mașinilor inmatriculate in acest an, dar și cu marcile cele mai cautate de romani.Iata topul de marci al autoturismelor, din Romania, in funcție de inmatriculari, din primele zece luni ale anului. Dacia –…

- Constructorul german de automobile premium BMW AG a raportat miercuri un profit net trimestrial peste asteptari, in conditiile in care a reusit sa compenseze reducerea livrarilor prin majorarea preturilor si vanzari solide de vehicule electrice, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In trimestrul…