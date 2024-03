Este pentru prima data cand cel mai populat oras din India ocupa primul loc in Asia. In fruntea listei globale a bogatilor pe orase din 2024 se afla New York (119), urmat de Londra (97). In Asia, Mumbai – capitala financiara a Indiei – a avansat cu 92 de miliardari, potrivit Hurun. Urmeaza aproape Beijing (91) si Shanghai (87). In prezent, exista 3.279 de miliardari la nivel global, o crestere cu 5% fata de 2023, arata raportul. Potrivit clasamentului tarilor, China inca se afla in fruntea listei cu 814 miliardari, chiar daca tara a pierdut 155 miliardari fata de acum un an. SUA s-au clasat pe…