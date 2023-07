Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile din China continentala, cea mai mare piata a sa, au crescut cu 46% in cele 13 saptamani incheiate la 1 iulie, reflectand iesirea tarii din restrictiile pentru Covid-19. Declaratia financiara a companioei mai arata ca vanzarile in Europa au crescut cu 17%, sustinute de cererea din partea turistilor…

- Stellantis, singurul mare producator auto din Italia, a produs mai putin de 700.000 de vehicule in tara atat anul trecut, cat si in 2021, deoarece a fost afectat de o penurie globala de microcipuri si alte componente. Ca prim rezultat al acestui efort, grupul franco-italian a anuntat ca intentioneaza…

- Grupul Stellantis, format la inceputul anului 2021 prin fuziunea dintre Fiat Chrysler si producatorul Peugeot PSA, a vandut anul trecut aproximativ 6 milioane de vehicule. Producatorul auto are in plan sa mute toate produsele sale viitoare pe patru noi platforme BEV (vehicule electrice cu baterii),…

- Compania a declarat ca va incepe sa ofere livrari de alimente comandate online in orasul sau de origine, Tallinn, mai tarziu in acest an, intr-o lansare initiala a robotilor Starship, care au aproximativ dimensiunea unei valize. ”Suntem concentrati pe furnizarea de solutii complete pentru a face transportul…

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de "incarcare rapida" de 57 de…

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 4,6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de semiconductori si o facilitate de testare in apropiere de Wroclaw, Polonia, care ar urma sa devina operationala in 2027, ca parte a planului de investitii din Europa de 88 miliarde de dolari, pentru a-si majora…

- ”Nu mai sunt bani disponibili in buget. Incercam sa consolidam bugetul chiar acum, nu sa-l extindem”, a spus Lindner, intr-un interviu. Compania urma sa primeasca sprijin guvernamental in valoare de 6,8 miliarde de euro pentru fabrica sa de semiconductori din Germania. Cu toate acestea, din cauza costurilor…

- Compania cu sediul central in Tarile de Jos, formata in 2021 prin fuziunea grupului italo-american Fiat Chrysler si a grupului francez PSA, a inregistrat in primul trimestru venituri nete de 47,2 miliarde de euro (52 de miliarde de dolari). Producatorul Jeep, Dodge, Peugeot si al altor marci a declarat…