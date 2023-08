Stefan Tarnovanu a fost surprins de Nordsjaelland. FCSB a evoluat mai bine de o jumatate de ora cu un om in plus in repriza secunda, dar nu a reusit sa marcheze. Pe portarul lui FCSB l-a impresionat modul in care paseaza cei de la Nordsjaelland, dar s-a aratat optimist in vederea returului. Stefan Tarnovanu, surprins […] The post Stefan Tarnovanu, surprins de Nordsjaelland: „Nu am intalnit o echipa care sa paseze atat de mult” appeared first on Antena Sport .