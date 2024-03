Nereguli in trafic la Constanta: Conducator de moped surprins fara permis pe DN 39

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 martie a.c., in jurul orei 02.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 62 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Pietrenilor din comuna Pestera, fara a detine permis de conducere corespunzator categoriei…

- Un sofer de 36 de ani a produs un accident de circulație in Vama Veche si a circulat cu peste 130 km/h ca sa scape de mașina Poliției care il urmarea, a anunțat duminica, 25 februarie, Poliția Constanța. „La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 17.30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia…

- La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, in statiunea Vama Veche, s ar fi produs un accident de circulatie prin tamponare, iar unul dintre conducatorii auto ar fi…

- La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N. 2A, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au…

- La data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 17.50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- In 3 ianuarie 2024, IPJ Cluj a transmis un comunicat de presa in care se facea referire la o acțiune a polițiștilor turdeni, pe strada Primaverii din localitate, unde ar fi ”oprit in trafic” un șofer de 40 de ani, care era baut la volan și nu avea permis de conducere, despre care a relatat și TurdaNews…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 20.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Piata Republicii din orasul Techirghiol, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru…

- La data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 20.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe D.N. 39, in statiunea Eforie, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In acest caz a fost intocmit dosar de…