Ștefan Hrușcă pleacă la colindat din noiembrie. 100.000 de euro bagă în desagă doar din turneul european Dupa doi ani de pauza, Ștefan Hrușca revine cu o pofta de colindat mai mare ca niciodata. Inaintea Moșilor Nicolae ori Craciun, solistul incepe sa cante Sarbatoarea Nașterii Domnului de pe 15 noiebrie și are programate in toata Europa 17 spectacole. De pe 9 decembrie, ”colindatorul șef” Hrușca iși vinde ”ler”-ul in Romania, unde continua seria de spectacole pana de Craciun. Este un real efort muzical, dar pe bani buni, caci dupa lunga ”hibernare” muzicala, Hrușca pleaca la colindat cu sacul, nu cu desaga. Traim din amintiri! Se va deschide ”Muzeul fotbalului romanesc” Ștefan Hrușca pleaca la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

