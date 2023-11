Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Constantin Necula, unul dintre cei mai cunoscuți preoti crestin ortodocsi care au mers de multe ori in Israel, a fost intrebat, marti seara, de un tanar cand crede ca se va mai putea merge in concediu in Israel. „Veti putea merge in concediu in Israel, in 5, 6, 7, 10 ani. Poate chiar mai…

- Andra Marinescu, in varsta de 36 de ani, a trecut printr-un divorț, desre care a vorbit pentru prma oara in luna august a acestui an. Acum, arhitecta de la Visuri la cheie dezvaluite cum a trecut peste desparțire și ce spune despre o noua casatorie.„Trebuie sa știi foarte clar care iți sunt pașii și…

- C[t[lin Drula, reacție dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins in timp ce lua spaga: O mica picatura din marele jaf pesedisto-penelistPresedintele USR, Catalin Drula, sustine ca mita de 1,25 de milioane de lei primita de seful Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, reprezinta "o mica picatura din…

- Premiul de categoria I la tragerea suplimentara Loto 6/49 de duminica, in valoare de aproape 13,83 milioane de lei (peste 2,78 milioane de euro), a fost castigat cu un bilet jucat la Calafat, care a costat 14,50 de lei.

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 2,78 milioane de euro, a fost castigat la tragerea Loto de duminica, 17 septembrie - tragere aniversara, in care au fost efectuate trageri suplimentare pentu fiecare din jocurile loto. Biletul norocos a fost jucat la Calafat si a costat 14,50 de lei.„La…

- „Pacala”, „Brigada Diverse”, „Nea Marin Miliardar”, „Secretul lui Bachus” – sunt doar cateva dintre filmele in care a jucat celebrul actor Sebastian Papaiani, care in anul 2023 ar fi implinit 87 de ani. Deși nu mai este in viața, iubirea lui nu moare. Dovada sunt declarațiile partenerei sale de viața.…

- Este doliu imens in lumea muzicii! Un cunoscut rapper s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Marele artist a trecut in neființa la varsta de 50 de ani. El a fost colaborator al lui Timbland.