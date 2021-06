Steaua Betelgeuse va continua să îmbogăţească Universul Misterioasa estompare temporara a luminii uriasei stele Betelgeuse, care ii putea prezice disparitia iminenta, a fost cauzata de un nor de praf asociat cu racirea suprafetei acestui corp ceresc, iar datele sugereaza ca aceasta stea va continua sa lumineze Universul. Aceasta "supergigantica rosie", una dintre cele mai stralucitoare din galaxie, este vizibila cu ochiul liber in constelatia Orion. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Misterioasa estompare temporara a luminii uriasei stele Betelgeuse, care ii putea prezice disparitia iminenta, a fost cauzata de un nor de praf asociat cu racirea suprafetei acestui corp ceresc, iar datele sugereaza ca aceasta stea va continua sa lumineze Universul, relateaza AFP miercuri. …

- In profunzimile sale ultrafierbinti, gigantica stea rosie Betelgeuse ar putea produce cantitati uriase de particule ipotetice de materie intunecata, particule denumite axioni, conform oamenilor de stiinta care cauta misterioasa materie care ar trebui sa fie omniprezenta in Univers, transmite joi…

