- Catalin Ionita a cerut, marți, incetarea imputernicirii in functia de inspector general al Politiei Romane, din considerente personale, anunta Ministerul de Interne. Noul sef al Politiei Romane este Ioan Buda, fostul sef al Politiei de Frontiera, anunța Mediafax. Alex Militaru The post Ioan Buda, noul…

- Parcarea mașinii in centrul Capitalei ar putea costa 10 lei pe ora, potrivit noilor tarife aprobate joi de Consiliul General al Municipiului București. In prezent, pentru o ora de parcare se platește 1,5 lei. Potrivit proiectului CGMB, care a fost aprobat cu 31 de voturi pentru și doua impotriva, in…

- Guvernul de la Moscova a propus, joi, majorarea progresiva a varstei de pensionare, in vigoare de aproape 90 de ani, de la 55 la 63 de ani pentru femei și de la 60 la 65 de ani pentru barbați, o decizie delicata și amanata in mai multe randuri de Vladimir Putin, anunța AFP. Guvernul rus The post Guvernul…

- Noile reglementari GDPR privind protecția datelor personale, dar și amenințarile la securitatea digitala ar putea crea un nou instrument de asigurare financiara – asigurarea cibernetica. Președintele Autoritații Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, atrage atenția la infrastructurile…

- Guvernul a susținut o inițiativa legislativa a deputaților privind modificarea Codului Muncii. Modificarile operate reglementeaza procedura de conciliere a parților conflictului colectiv de munca. Astfel, în cazul în care membrii comisiei de conciliere ajung la o înțelegere…

- Germania este foarte atenta la evoluția situației din Romania, in urma deciziei CCR de revocare a șefei DNA, dar este cunoscuta pentru recomandarea ferma ca deciziile Curții Constituționale sa fie puse in practica „cu promptitudine”, scrie Grupul de Investigații Politice pe pagina de Facebook. Ambasada…

- Alexandru Petrescu, președintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și fost ministru al Economiei, a fost, sambata, invitatul emisiunii ”Income” de la Antena 3, acolo unde s-a discutat despre creditare. In primele trei luni și jumatate ale anului 2018 au fost epuizate jumatate din fondurile…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind modificarile la Legea salarizarii convenite cu sindicatele de care vor beneficia angajati din Sanatate si Educatie, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Citește și: Dragnea LAUDA grațierea pentru abuz in serviciu: 'Un…