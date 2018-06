Statul roman, obligat de CEDO sa-i garanteze curentul electric unui barbat pe care furnizorul a refuzat sa-l branseze

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune sunt investiti in construirea unei noi sectiuni a autostrazii M4, care va permite efectuarea calatoriei de la Budapesta la granita Romaniei in mai putin de doua ore si 40 de minute. Prin legarea celor…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis luni majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an, de la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 mai 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor. Este a treia majorare din acest an a…

- Luna aprilie a fost declarata de meteorologi ca fiind cea mai calda inregistrata in Romania in ultimii 60 de ani, temperaturile fiind cu nu mai putin de 10 grade peste cele normale. Valorile peste media obisnuita s-au mentinut si in luna mai, culminand cu ziua de sambata, cand se asteapta…

- Statul Texas a anuntat, marti, ca da in judecata Administratia Donald Trump pentru ca incearca sa anuleze un program instituit de fostul presedinte american Barack Obama pentru a proteja de deportare imigrantii ilegali care au venit in Statele Unite cand erau copii. Alte state care s-au alaturat…

- Aproximativ 7 milioane de euro a incasat in ultimii noua ani Fundatia Dinu Pescariu din subinchirierea unor imobile din baza Cutezatorii, in timp ce platea Ministerului Educatiei o chirie de 945.000 euro (9.000 euro/luna), pentru intreg complexul. Statul nu s-a constituit parte civila un acest caz.…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 350 au fost ranite, in urma unor ciocniri violente intre palestinienii din Gaza si armata israeliana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza. Mii de palestinieni au participat vineri la un mars de protest, dintre care sute au fost raniti prin…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…