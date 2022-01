Romania a caștigat, definitiv, la Washington, un proces de arbitraj inceput inca din 2014 prin care risca plata a 9 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro) catre frații Ioan și Viorel Micula. Un comitet de pe langa tribunalul internațional de la Washington (ICSID) a respins definitiv pretențiile fraților Micula și a dat dreptate […] The post Statul roman caștiga definitiv la Washington procesul in fața fraților Micula. In caz contrar, Romania risca sa plateasca despagubiri de peste doua miliarde de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…