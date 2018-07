Stiri pe aceeasi tema

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…

- Carina Țurcan, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata fiind acuzata de spionaj in favoarea statului roman, au afirmat surse apropiate anchetei pentru TASS, citata de Știrile Pro TV. “Este suspectata ca a spionat pentru Romania”, au declarat sursele, fara a da mai…

- La Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest s-a semnat astazi o noua transa de contracte de finantare cu microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Vest, beneficiari in cadrul Regio-Programul Oprational Regional (Regio-Por) 2014-2020. Cele 13 proiecte pentru care s-au semnat contractele…

- Astazi, de la ora 10:00, a inceput sedinta Adunarii Generale a Actionarilor de la Electrica. Statul roman, prin Ministerul Energiei, a solicitat in urma cu o luna, in ultima clipa, pe 23 martie, completarea ordinii de zi pentru astazi. Motivul? Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie,…

- Peste 2.500 de intreprinzatori vor fi instruiți pentru a-si dezvolta abilitațile antreprenoriale. De asemenea, in fiecare an 100 de afaceri noi create de catre femei vor fi finanțate de Guvern cu granturi mici și alte zece afaceri cu potential de export – cu granturi pentru

- Ministerul Energiei propune ca Transgaz sa acorde un dividend brut pe actiune de 45,38 lei, desi Consiliul de Administratie doreste 25,22 lei, reiese din informatiile publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Potrivit surselor G4Media.ro, ofertele se ridica la sute de milioane de euro deoarece terenurile sunt plasate in zone bune, cu randament agricol mare și cu costuri mici. Subvențiile platite de stat sunt mult mai mari decat arenda incasata de pe aceste terenuri, astfel incat toata lumea caștiga din aceasta…