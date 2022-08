Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a declarat marti presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, citat de Agerpres. Incasarile suplimentare la bugetul de stat vin din TVA aplicat facturilor mai mari, supraimpozitarea producatorilor și dividende. „Din rapoartele ANRE si din declaratiile din presa, statul a platit furnizorilor pentru decontare 4,5 miliarde de lei, in perioada noiembrie 2021 – martie 2022, prima parte a schemei, OUG 118,…