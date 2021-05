Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Idaho, Brad Little, a semnat o lege care va permite vanatorilor sa foloseasca elicoptere, snowmobile, ATV-uri, echipamente de vedere pe timp de noapte, capcane si alte mijloace pentru a ucide aproximativ 90% din lupii statului, potrivit The Guardian.

- O fata din clasa a șasea a impușcat, joi, doi elevi și un gardian la o școala din Idaho, potrivit The Guardian. Victimele sunt in stare buna au transmis medicii. Autoritațile nu cunosc motivul atacului. Poliția a fost chemata la școala in jurul orei 9.15 dupa ce elevii și personalul au auzit mai multe…

- ​Guvernatorul statului american Arizona a aprobat o lege care interzice avortul ca urmare a descoperirii unor anomalii genetice ale fatului ca sindromul Down, cu exceptia situatiei în care este vorba de o afectiune considerata letala, informeaza Reuters și The Guardian, potrivit Agerpres.Conform…

- Actor Matthew McConaughey ar putea urma exemplul lui Ronald Reagan, Arnold Scharzenegger si Donald Trump si sa profite de celebritatea sa pentru a face saltul de la cinematografie la o cariera politica si chiar de guvernator al Texasului, potrivit intentiilor de vot, relateaza EFE. Un sondaj realizat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, are deschisa calea pentru a ramane la Kremlin pana in anul 2036. El a promulgat luni, 5 aprilie, legea care ii permite sa candideze inca de doua ori la functia de sef al statului, relateazaAgerpres, care citeaza Reuters.Actualul mandat al lui Putin, in varsta de…

- China va relua procesarea de vize pentru straini din zeci de tari, dar numai daca acestia au fost vaccinati impotriva Covid-19 cu un vaccin fabricat in China, potrivit publicatiei The Guardian. China are acum cinci vaccinuri aprobate pentru uz general sau de urgenta, inclusiv trei care sunt distribuite…

