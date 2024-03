Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit marti sa se justifice indelung in fata unui localnic din Marsilia (sud) care i-a reprosat ca foloseste "dubla masura" in actiunile sale privind Ucraina si Fasia Gaza, relateaza AFP, informeaza Agerpres. "Ucrainei i s-au dat toate mijloacele de care…

- Charles Coste nu a apucat sa auda "La Marseillaise" atunci cand a urcat pe podium la Jocurile de vara din 1948 de la Londra, dar cel mai batran medaliat olimpic francez in viața va avea parte de un nou moment in lumina reflectoarelor atunci cand va purta torța de la Paris 2024.Coste, care implinește…

- Prim-ministrul francez Gabriel Attal a anuntat joi o noua serie de masuri, printre care o pauza in reducerea utilizarii pesticidelor, pentru a calma sectorul agricol in criza, in timp ce manifestatiile se intensifica in Franta la unison cu alte tari europene, transmite AFP.Statul francez va aloca…

- Amelie Oudea-Castera, numita recent in funcția de ministru al educației in noul guvern francez condus de Gabriel Attal, se afla in centrul unei controverse din cauza deciziei sale de a-și trimite copiii la o școala privata, relateaza Euronews. Oudea-Castera a explicat ca a facut acest lucru din cauza…

- Gabriel Attal, fost ministru al educației, a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron sa formeze noul guvern al Franței, dupa ce fostul premier Elisabeth Borne si-a dat demisia impreuna cu cabinetul sau, informeaza Rador Radio Romania.La 34 de ani, Gabriel Attal, cu studii in stiinte politice,…