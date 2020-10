Stațiuni turistice de interes local în vestul țării, de la „litoralul” din Arad la ctitoriile familiei Nacu FOTO In ultima decada a acestei luni, nu mai puțin de 14 localitați din Romania au fost atestate printr-o hotarare de guvern ca stațiuni turistice de interes național sau local, pe considerentul ca ele au potențial turistic sau resurse naturale și antropice. Dintre acestea, trei se afla in județele Arad, Caraș-Severin și Timiș și in viitor […] Articolul Stațiuni turistice de interes local in vestul țarii, de la „litoralul” din Arad la ctitoriile familiei Nacu FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de percheziții au avut loc astazi in județele Caraș-Severin și Timiș, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Gruparea distribuia droguri și elevilor, iar in rețea au fost atrași și copii. Polițiștii, polițiștii de frontiera și procurorii DIICOT Severin, au efectuat 21 de percheziții…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, doua avertizari de vreme rea. In intervalul 12 octombrie, ora 21:00 – 13 octombrie, ora 09:00, in Banat, Oltenia, sudul Transilvaniei și al Crișanei, precum și in vestul și nordul Munteniei, vantul va avea temporar intensificari, cu viteze de 55…65…

- Vineri, 2 octombrie, a fost publicat proiectul de Hotarare al Ministerului Economiei prin care se propune atestarea a 12 localitați (printre care și Sacele) ca stațiuni turistice de interes local și a unei localitați ca stațiune turistica de interes național. Dupa adoptarea acestui proiect, Romania…

- Traficul va fi ingreunat pe mai multe șosele din județul Arad din cauza unui transport agabaritic. La ora 20.00, doua camioane cu masa de 100 de tone vor intra in Romania, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac II. Dupa ce vor intra in țara, camioanele de mari dimensiuni vor circula pe centura…

- Jandarmii hunedoreni au fost implicați intr-un proiect cu finanțare europeana. Life Connect Carpathians (LCC) a fost derulat si in judetul Hunedoara, in care Jandarmeria Romana a fost partener asociat. Proiectul este nominalizat pentru premiul Natura 2000 din acest an. Proiectul LIFE Connect…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, s-a aflat, azi dupa-amiaza, intr-o vizita in județele Caraș-Severin și Timiș. Primul ministru a participat ... The post Premierul Ludovic Orban, in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- In intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, in Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin vor fi perioade cu instabilitate atmosferica... The post Anunt de ultim moment: vin ploi torentiale, vijelii si grindina, chiar astazi, in vestul tarii! appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți dimineața, o avertizare nowcasting cod galben de vant puternic pentru localitați din județele Timiș și Caraș-Severin. The post Avertizare meteo nowcasting pentru doua județe din vestul țarii. Vreme severa imediat appeared first on Renasterea banateana…