- Razboiul din Ucraina isi spune cuvantul in estul Europei. Economiile incetinesc pe masura ce inflatia si dobanzile ridicate lovesc puternic. Romania si Polonia rezista in fata furtunii, insa recesiunea e pe drum.

- Romania are cea mai mare piscina naturala din Europa de Est. Aceasta se afla in Maramureș, la 10 kilometri de Baia Mare, in localitatea Cicarlau, fiind de asemenea și cea de a 7-a cea mai mare piscina amenajata din lume.Cu o suprafața de 18.000 metri patrați, piscina naturala din centrul parcului recreațional…

- Cu gandul la ultima zi inainte de o noua saptamana de lucru, turiștii s-au relaxat la cea mai mare piscina naturala din estul Europei. Amenajata in județul Maramureș, pe o suprafața de 18.000 de metri patrați, locul este destinația perfecta inclusiv pentru iubitorii sporturilor nautice. The post Cea…

- Uzinele Ford Otosan si Dacia pot produce peste 500.000 de masini daca nu vor aparea noi elemente neprevazute in a doua jumatate a anului, dupa ce primul semestru s-a incheiat cu un nou maxim istoric, de aproape 270.000 de masini asamblate, potrivit datelor asociatiei constructorilor ACAROM.

- Multe persoane se intreaba unde au trait dinozaurii și care este locul din Romania. Ei bine, Țara Hațegului este un loc istoric și etnografic din colțul de sud-vest al Transilvaniei, județul Hunedoara. Geoparcul Dinozaurilor este o arie naturala care este protejata inca din anul 2004.

- Țara noastra este, fara indoila, o țara superba, insa cand vine vorba despre vizitat, probabil te gandești și tu deseori ce obiective turistice sunt cele mai populare. Oriunde vei merge, vei descoperi frumuseți unice, pe care merita sa le vizitezi macar o data in viața. De exemplu, știai de satul cu…

- Mii de turiști vin in fiecare an in acest loc unic, deoarece este cunoscut pentru proprietațile vindecatoare. Este un loc unic in intreaga lume! In aceasta zona elita Europei venea in vacanța cu un secol in urma. Tu ai auzit de el?

- Ești pasionat de flori, dar mai ales de tranadafiri?! Ei bine, noi iți dezvaluim ca in Romania exista o zona unde gasești Raiul Trandafirilor, la propriu. Nu, nu glumim deloc, asta fiindca vorbim despre cea mai mare gradina de trandafiri din Europa. Trebuie sa mergi cel puțin o data in acest loc magic!