Cercetarile arata ca tinerii care muncesc de cand sunt la școala invața sa-și gestioneze timpul și sunt mai responsabili. Potrivit Școla9.ro, Romania se afla pe ultimul loc in UE la rata de angajare a elevilor și studenților. Media de angajare a elevilor și studenților la nivelul UE e de 23%. 6 din 10 tineri vor fi nepregatiți pentru un job in 2030 Conform Institutului Național de Statistica, in Romania aproape 24 % dintre tinerii de pana in 24 de ani erau șomeri la finalul anului trecut. Legislația din Romania permite angajarea tinerilor cu norma redusa de la varsta de 16 ani. Un raport publicat…