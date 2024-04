Stiri pe aceeasi tema

- Mallorca și Real Madrid se intalnesc de la 19:30, in runda cu numarul #31 din La Liga. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Real Madrid pleaca, in mod cert, favorita in acest meci. Real Madrid domina autoritar competiția interna.…

- Inter primește vizita celor de la Napoli, incepand cu ora 21:45, in runda cu numarul #29 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 2, Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A Inter este mare favorita in meciul din…

- Marcel Birsan a fost delegat la derby-ul FCU Craiova - Universitatea Craiova, in ultima etapa din sezonul regular. FCU Craiova - Universitatea Craiova are loc duminica, de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 La doi ani dupa ce facea…

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, aprinde derby-ul cu FCSB cu 4 zile inainte de meci, cu o ironie la adresa roș-albaștrilor. Rapid - FCSB are loc sambata, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Oficialul giuleștenilor crede ca…

- Politehnica Iași iși freaca mainile de bucurie ca urmare a faptului ca in etapele 27 și 29 ale Superligii a fost programata sa joace cu Rapid București și Dinamo București. Asta deoarece moldovenii fac bani frumoși din vanzarea de bilete. FCU Craiova - Poli Iași, in etapa #28 din Superliga, se joaca…

- Barcelona și Getafe se intalnesc de la 17:15, in runda cu numarul #26 din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 2, Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din La Liga Barcelona se claseaza pe 3, cu 54 de punte, și se afla la 8 lungimi distanța de…

- Alaves o intalnește ACUM pe Barcelona, in runda #23 din La Liga. Meciul in care Ianis Hagi a inceput pe banca de rezerve poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 3, Orange Sport 4 și Digi Sport 2. Vezi AICI programul intregii etape din La Liga LIVE. ...