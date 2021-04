Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat miercuri o vibranta pledoarie pentru a convinge Congresul sa adopte planul sau de investitii de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, indispensabil in opinia sa pentru ca Statele Unite sa reziste in fata concurentei Chinei, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden le ofera palestinienilor un ajutor de 15 milioane de dolari in lupta impotriva COVID-19 in Cisiordania si Fasia Gaza, a transmis joi Departamentul de Stat intr-un comunicat, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Fondurile, care vin de la Agentia…

- Presedintele american, Joe Biden, a promulgat, joi, programul de stimulare economica in valoare de 1.900 de miliarde de dolari, comemorand implinirea unui an de la intrarea Statelor Unite in carantina din cauza pandemiei de coronavirus cu masuri de sustinere a americanilor si a economiei, transmite…

- Deficitul balantei comerciale a SUA a crescut anul trecut cu 17,7%, pana la cea mai ridicata valoare de dupa 2008, in conditiile in care pandemia de COVID-19 a perturbat fluxurile de bunuri si servicii, transmite Reuters. Departamentul american al Comertului a anuntat vineri ca diferenta dintre…

- Statele Unite considera ca este prea devreme pentru a accepta propunerea Iranului ca Uniunea Europeana sa intervina pentru a debloca acordul privind programul nuclear al Republicii Islamice, a afirmat marti purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, citat de AFP. Administratia presedintelui…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden a dezvaluit un plan de relansare economica in valoare de 1,9 miliarde de dolari (1,56 miliarde de euro) pentru economia americanta afectata grav de pandemia de coronavirus, relateaza BBC.

- Viitorul presedinte al SUA va prezenta joi seara un plan urgent de relansare de 1.900 de miliarde de dolari, destinat sa scoata Statele Unite din cea mai grava criza a lor din anii 1930, si care va fi urmat in saptamanile viitoare de un plan de investitii pentru relansarea economiei, noteaza AFP . „Vrem…

- Statele Unite au inregistrat in decembrie un deficit bugetar de 144 de miliarde de dolari, un record pentru ultima luna a anului, fata de 13 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2019, din cauza cheltuielilor mari legate de ajutoarele acordate in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit…