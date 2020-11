Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a avertizat, luni, ca va avea "reactii legitime" fata de o vizita a unui oficial militar american in Taiwan, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX. Conform unor surse, contraamiralul Michael Studeman, comandantul Diviziei de informatii a Flotei militare…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa intre în funcție pe 20 ianuarie, a anunțat luni ca va prezenta a doua zi dupa inaugurare planul sau detaliat pentru comerțul internațional, despre care a dat doar câteva indicii, potrivit AFP.Cu toate acestea, Biden…

- Bloomberg: Țarile lumii incep sa iși faca rezerve de alimente, pe masura ce prețurile cresc și criza COVID-19 se agraveaza Cumparatorii de produse agricole din Cairo si pana in Islamabad au intrat intr-o febra a cumparaturilor dupa ce pandemia de COVID-19 a perturbat lanturile de aprovizionare, transmite…

- Un uriaș proiect de infrastructura ar putea lua naștere in curand in Romania: o autostrada și o linie de cale ferata care sa lege portul Constanța de portul Gdansk din Polonia. Este un proiect care ar urma sa fie facut cu partea americana, o „investiție uriașa”, dupa cum a declarat vineri ambasadorul…

- Papa Francisc a refuzat sa se intalneasca cu Mike Pompeo, secretarul de stat american, Vaticanul citand proximitatea alegerilor prezidentiale din Statele Unite ca principalul motiv pentru acest refuz. Decizia vine, insa, in contextul unui conflict mocnit intre Sfantul Scaun si Washington in privinta…

- Vladimir Putin a cerut relansarea relatiilor Rusiei cu Statele Unite si semnarea unui acord de evitare a incidentelor cibernetice. „Una dintre principalele provocari strategice de acum este riscul unei confruntari de amploare in sfera digitala. Am vrea sa apelam din nou la Statele Unite cu o propunere…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a atacat principala justificare a razboiului comercial al președintelui Donald Trump impotriva Chinei, spunand ca tarifele americane pentru marfurile chineze incalca regulile internaționale. Un grup de trei experți in comerț al OMC a declarat, citat de Bloomberg…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a petrecut aproape o luna pastrand o tacere profunda in legatura cu evenimentele din Belarus, dar a vorbit, in sfarșit, despre aceasta intr-un interviu surpriza, inregistrat in noaptea de 26 august și difuzat pe 27 august de canalul de televiziune moscovit Rusia 1 (Россия…