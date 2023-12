Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat duminica ca Israelul depune eforturi pentru a minimiza pierderile in randul civililor in Gaza de la reluarea luptelor dupa un armistitiu de sapte zile, pe fondul intensificarii apelurilor comunitatii internationale de a proteja civilii palestinieni, relateaza AFP, citat de Agerpres.roCredem…

- Armata israeliana a anunțat vineri dimineața ca a interceptat o racheta trasa din Gaza, in timp ce presa afiliata Hamas a precizat ca au fost auzite focuri de arma și explozii in nordul fașiei, cu puțin timp inainte ca termenul limita pentru prelungirea unui armistițiu care ține de șapte zile sa expire.…

- Guvernul israelian si Hamas au anunțat ca au convenit asupra unei incetari a focului de patru zile pentru a permite eliberarea a 50 de ostatici detinuti in Gaza in schimbul a 150 de palestinieni incarcerati in Israel, precum si intrarea ajutorului umanitar in enclava asediata. Un oficial din partea…

- O forta multinationala de menținere a pacii ar putea include trupe americane, britanice si franceze in Fasia Gaza, in cazul in care fortele israeliene reusesc sa inlature Hamas, susțin surse citate de Bloomberg.

- Arabia Saudita a avertizat ca o invazie terestra in Gaza ar fi catastrofala, nu doar pentru Israel și teritoriile palestiniene, ci și pentru intreaga regiune a Orientului Mijlociu.Oficialii saudiți ar fi vorbit deja cu cei americani pentru a transmite acest avertisment, relateaza The Guardian , citand…

- Administrația Biden indeamna Israelul sa-și regandeasca planurile pentru o ofensiva terestra majora in Fașia Gaza și sa opteze, in schimb, pentru o operațiune mai "chirurgicala", folosind avioane și forțe de operațiuni speciale care sa efectueze raiduri precise și țintite asupra unor ținte și infrastructuri…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…