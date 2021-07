Potrivit Departamentului pentru Comert, sase entitati, care au fost sanctionate in aprilie de Departamentul Trezoreriei, isi desfasoara activitatea in sectorul tehnologiei care sustine serviciile de informatii ale Rusiei. Companiile americane nu pot sa efectueze vanzari catre entitatile incluse pe lista Departamentului pentru Comert fara sa obtinerea de licente care probabil vor fi refuzate. In luna aprilie, administratia Biden a impus sanctiuni pe scara larga Rusiei, pentru a penaliza Moscova din cauza atacurilor cibernetice, amestecul in alegerile din Statele Unite de anul trecut, otravirea…