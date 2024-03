Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat in noaptea de marți spre miercuri regiunea ucraineana Sumi. In urma loviturilor cu drone, o cladire de apartamente a fost distrusa parțial. Potrivit autoritaților locale, in ultima zi au avut loc sute de explozii in regiune in urma atacurilor. Miercuri dimineața, presa rusa și cea ucraineana…

- Apararea anti-aeriana ruseasca a doborat, duminica, doua drone ucrainene in regiunea Novgorod, la aproximativ 850 km. departarea de granița ruso-ucraineana, a transmis ministerul apararii de la Moscova. Potrivit autoritaților ruse, atacul a avut loc in jurul orei locale 15:30.

- Ucraina va produce in acest an mii de drone cu raza lunga de actiune capabile de lovituri in adancime pe teritoriul Rusiei si are deja zece companii producatoare de drone ce pot atinge Moscova si Sankt Petersburg, a anuntat luni ministrul ucrainean al digitalizarii Mihailo Fedorov, potrivit Reuters,…

- Ucraina a revendicat vineri un atac cu drone asupra a doua rafinarii de petrol din regiunea Krasnodar, in sudul Rusiei, dupa ce Ministerul Apararii de la Moscova a susținut ca a neutralizat 19 drone inamice.

- Noi atacuri cu drone și rachete au vizat teritoriul ucrainean in timpul nopții de vineri spre sambata, fiind vizate, printre altele, instalații energetice din regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat Kievul, precizand ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia. In același timp, autoritațile de la…

- Un avion militar rusesc de transport Iliușin Il-76 s-a prabușit miercuri in jurul orei locale 11.00 in regiunea rusa Belgorod. Rusia și Ucraina nu s-au pus de acord asupra filmului evenimentului, iar acest lucru a condus la apariția a numeroase speculații și teorii despre cauzele lui. BBC face o trecere…

- Rusia intentioneaza sa produca peste 32.000 de drone anual pana in 2030, iar productia interna sa reprezinte 70% din piata, a declarat sambata prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Dronele au fost utilizate la scara larga de Moscova si Kiev de la invazia…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat marti ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de Moscova in conflictul cu Kievul, noteaza AFP, citat de Agerpres."Marea nava de debarcare Novocerkassk" a fost "distrusa" de pilotii fortelor aeriene, au…