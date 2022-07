Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene incearca sa relaxeze planurile Executivului comunitar vizand reducerea consumului de gaze naturale, in contextul in care Europa se pregateste pentru o iarna cu livrari incerte din partea principalului sau furnizor, Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana…

- Tarile membre ale Uniunii Europene incearca sa relaxeze planurile Executivului comunitar vizand reducerea consumului de gaze naturale, in contextul in care Europa se pregateste pentru o iarna cu livrari incerte din partea principalului sau furnizor, Rusia, transmite Reuters. Fii la curent…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara viitoare, in conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze…

- Bruxelles-ul va publica miercuri planuri privind modul in care cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene pot reduce consumul de gaze, in conditiile in care se pregatesc pentru posibile reduceri suplimentare ale fluxurilor de gaze rusesti si incearca sa umple depozitele de gaze pana in iarna. Un proiect…

- Rusia finanteaza si antreneaza indivizi si grupari de extrema dreapta in statele membre UE, a atras miercuri atenția vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, care a cerut blocului comunitar sa ia masuri rapide pentru a consolida democratiile, citata de EFE și Agerpres . ”Trebuie sa luam masuri…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…